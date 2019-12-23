«رابطة المحترفين» تنظم الملتقى الأول لـ«المشجّع السوبر»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظمت رابطة المحترفين الإماراتية، أول من أمس، الملتقى الأول لسفراء برنامج «المشجع السوبر» الذي أطلقته الرابطة هذا الموسم، بهدف بناء جسور للتواصل المجتمعي، عبر اختيار مجموعة من متابعي دورينا الأوفياء من الإماراتيين والمقيمين، ليصبحوا سفراء مميزين لدوري الخليج العربي.

وتعرّف المشاركون في البرنامج إلى دور رابطة المحترفين الإماراتية والمسابقات التي تنظمها، ثم المشاريع والفعاليات الترويجية والترفيهية التي تقدمها للجماهير. وتم خلال الحدث، تقديم عرض عن مشروع «المشجع السوبر» تضمن الدور الذي سيؤديه المشجع، باعتباره سفيراً لدوري الخليج العربي.