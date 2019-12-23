الدفاع بطلاً لأول دوري سيدات في السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تُوّج فريق الدفاع ببطولة أول دوري سوداني للسيدات، عقب فوزه بهدف نظيف على فريق التحدي في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب استاد الخرطوم، بعد مباراة مثيرة من الطرفين، وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً ورسمياً كبيراً، وعبّرت ميرفت حسين، رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات، عقب اللقاء، عن سعادتها بالبطولة والمستويات المميزة التي شهدتها أول نسخة سودانية، وقالت، في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، إن ما قُدّم من مجهود كان كبيراً للغاية، وإن الاهتمام الذي وجدته البطولة من كل قطاعات الشعب السوداني يؤكد أن مستقبل المنافسات المقبلة مبشر.