الشارقة يسعد الطفل الحزين

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استضاف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، الطفل أحمد عبيد الحمادي الذي ظهر حزيناً بعد تعادل الشارقة وعجمان في دوري الخليج العربي، وجاءت استضافة الطفل لحضور تدريب الفريق الأول الرئيسي استعداداً لمباراة عجمان بتوجيه من محسن مصبح رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم الذي طلب من إدارة الفريق الأول تكريم الطفل الشرقاوي والسماح له بحضور تدريب الفريق.

وكانت زيارة الطفل أحمد للتدريب محل احتفاء اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وساهم وجوده في خلق جو إيجابي في التدريب، وقام اللاعبون بالتقاط الصور التذكارية مع الطفل، كما أهداه لاعب الفريق ماركوس ميلوني قميصه.

وقال علي محمد إداري الفريق الأول إنهم سعداء بهذه الزيارة، وقال: كلنا نعمل من أجل إسعاد وإرضاء جماهير الملك، وبالتأكيد نحزن لحزنهم، تلقينا توجيه رئيس شركة القدم باستضافة الطفل أحمد في التدريب وتطييب خاطره بعد أن ظهر حزيناً بعد تعادلنا مع عجمان.

وأضاف: انفعال الطفل الصادق كان له تأثير كبير علينا جميعاً كجماهير للملك قبل أن نكون إداريين أو لاعبين، واليوم تسابق جميع اللاعبين للاحتفاء بزيارة الطفل لتدريبنا.