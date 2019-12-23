الدوري المصري .. 6 مدربين ضحايا 9 جولات

المصدر: القاهرة ـ عماد الحسيني

بعد مرور 9 جولات فقط من عمر الدوري المصري الممتاز، لجأت 6 فرق لتغيير مدربيها، بسبب تراجع النتائج، وكان أغلب الراحلين من المدربين الأجانب، بواقع 5 مدربين، فيما طال التغيير مدرباً محلياً وحيداً وهو علي ماهر الذي غادر مهمته في تدريب إنبي. وأعلن نادي الجونة، أمس، التعاقد مع البرتغالي بيدرو، خلفاً لرضا شحاتة، الذي تولى المهمة بصفة مؤقتة بعد رحيل الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، وقد سبق لبيدرو العمل مديراً فنياً للإسماعيلي، إضافة إلى عمله بالجهاز المعاون للبرتغالي مانويل جوزيه في النادي الأهلي.

فيما أقال نادي الزمالك مدربه الصربي ميتشو، بعد سلسلة من النتائج المخيبة، سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 14 نقطة، وبفارق 7 نقاط كاملة عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر، برغم وجود فارق مباراة واحدة بينهما.