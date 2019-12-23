«اتصالات» شريكاً حصرياً للدورة الخامسة لـ«عربية السيدات»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

وقّعت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «اتصالات»، تنصّ على أن تقدّم الأخيرة شراكة حصرية للنسخة الخامسة التي تنطلق خلال الفترة من 2 حتى 12 فبراير المقبل.

ووقّع الاتفاقية الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وعبد العزيز تريم، المدير العام لاتصالات - الإمارات الشمالية مستشار الرئيس التنفيذي، بحضور ندى عسكر النقبي، نائبة رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيسة اللجنة التنفيذية، المديرة العامة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وميثاء بن ضاوي، مديرة الدورة، وعدد من ممثلي الدورة وشركة «اتصالات».