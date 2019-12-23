الطواش بطل سباق الحمرية للدراجات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حقق دراج نادي أبوظبي الصاعد حامد الطواش بطولة سباق الفردي العام لفئة الناشئين الذي أقيم أمس في الحمرية لمسافة 40 كم، والذي شارك فيه 74 دراجاً من مختلف الأندية، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول بجدارة وفي زمن قدره ساعة و15 دقيقة و20 ثانية، وبمعدل متميز لهذه الفئة بلغ 35ك/ساعة، متفوقا على دراج نادي شباب الأهلي إيفان لوكاس الذي حل في المركز الثاني، ودراج نادي النصر لانس رومانتا صاحب المركز الثالث، وعقب انتهاء السباق قام عبد الكريم الزرعوني، المدير المالي رئيس اللجنة الفنية، ونايف جكة، الأمين العام المساعد، بتقليد الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وتقديم الشكر لإدارة المرور والدوريات أنجاد الشارقة على تأمين طريق السباق والمتسابقين.