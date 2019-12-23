غضب في الأفريقي بعد إلغاء مباراة

المصدر: تونس - صالح قادري

ثارت جماهير النادي الأفريقي التونسي بعد إلغاء مباراة الفريق الودية أمام فيرونا الإيطالي، وكان جمهور الأفريقي يمني النفس بحضور المباراة أول من أمس على استاد ملعب رادس بتونس العاصمة، إلا أن المباراة ألغيت لأسباب تنظيمية فثاروا وحملوا المسؤولية كاملة إلى المكتب التنفيذي للفريق وخاصة إلى رئيس النادي عبد السلام اليونسي.

وأفادت مصادر مقربة من إدارة النادي الأفريقي أن إلغاء المباراة سببه اختيار مسؤولي الفريق لشركة مختصة في التنظيم تحوم من حولها عدة نقاط استفهام لتنظيم المقابلة والدليل على ذلك أنها اختارت شركة طيران لتتولى نقل الفريق الإيطالي إلى تونس وهي لا تملك تجربة كبيرة في تنظيم رحلات مشابهة والنتيجة كانت فشلاً ذريعاً.