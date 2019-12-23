«انكور والدكتور»بطل مهرجان الحبتور

المصدر: دبي- فائز بجبوج

وسط حضور جماهيري كبير قاد الدكتور عبد الرحمن العبار ومواطنه خالد العمران فريقهما السعودي «انكور والدكتور» إلى فوز كبير، وبالعشرة مقابل ستة أهداف لفريق هسكيث ومهرة في نهائي مهرجان الحبتور للبولو والذي شهد مشاركة أربعة فرق حملت كل منها 6 هانديكاب. وعقب المباراة قام ممثل شركة المازن راعية المهرجان بتتويج الفائزين .

يذكر أن بطولة نادي الحبتور للبولو ستنطلق في العاشر من يناير من العام المقبل وتستمر حتى السابع عشر من الشهر نفسه، وستسبق منافسات بطولة كأس دبي الفضية والمقرر لها من الرابع والعشرين من يناير وحتى السابع من فبراير المقبل، أما كأس دبي الذهبية فسوف تنطلق في الخامس عشر من فبراير وتختتم في السادس من مارس.