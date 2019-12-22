شاهد.. هجوم سرب من النحل على اللاعبين والجماهير

المصدر: البيان الإلكتروني

في واقعة طريفة وغريبة، هاجم سرب نحل لاعبي وجماهير ملعب مباراة فريقي يانغا وإيرينغا يونايتد في كأس تنزانيا أمس "السبت".

وفي الدقيقة 53 من عمر المباراة هجم سرب من النحل على اللاعبين لينبطحوا بشكل عفوي ومتزامن على الأرض في مشهد نادر، وفقاً لروسيا اليوم.

ولم يقتصر الانبطاح الاحترازي على اللاعبين بل شمل الجهازين الفنيين واللاعبين الاحتياطيين والجمهور على حد سواء.

وتوقف اللقاء لعدة دقائق ريثما ينتهي الهجوم، قبل أن تستكمل المباراة التي انتهت بفوز يانغا برباعية نظيفة.

يذكر أن الأضرار اقتصرت على بعض اللسعات غير الخطرة.