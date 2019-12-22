أول سيارة أودي A3 في دورينا من نصيب مشجع بولندي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي التي أقيمت يومي 19 و20 ديسمبر الجاري ببشرى سارة للمشجع الوصلاوي ماتيوسز روديك من بولندا، والذي اختاره السحب على التذاكر الإلكترونية للفوز بسيارة أودي A3 مقدمة من رابطة المحترفين الإماراتية ضمن مبادراتها الترويجية الهادفة إلى دعم الأندية، مكافأة الجماهير، زيادة الحضور الجماهيري وتعزيز الولاء بين المشجع وناديه.

وشهدت استراحة بين الشوطين لمباراة الوصل والجزيرة إجراء السحب على التذاكر الإلكترونية وإعلان الفائز، وشارك لاعب الوصل لوكاس غالفاو في تتويج الفائز.