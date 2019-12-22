نادي الإمارات يستضيف معسكر الوحدات الأردني

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

احتضن مقر نادي الإمارات برأس الخيمة اجتماعاً تحضيرياً لمعسكر الوحدات الأردني، والذي من المقرر أن ينطلق بتاريخ 6 يناير المقبل، حضر الاجتماع محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الإمارات، والدكتور بشار الحوامدة رئيس نادي الوحدات، وبحث الاجتماع كل التفاصيل الخاصة، وتوزيع الأدوار ومناقشة التحضيرات اللازمة لإقامة المعسكر.

وتقرر أن يكون المعسكر التدريبي لمدة 5 أيام في نادي الإمارات قبل أن ينتقل المعسكر إلى إمارة دبي، ثم العودة إلى الأردن لاستئناف بطولة الاتحاد والاستعداد للدوري.ورحبت إدارة نادي الإمارات بإدارة الفريق الأردني ومعسكر الفريق، حيث قال محمد إسماعيل العوضي إن النادي سيسخر كل إمكاناته ومرافقه لخدمة الأشقاء الأردنيين .