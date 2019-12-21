وصول رونالدو وزملائه إلى السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

وصلت بعثة فريق يوفنتوس الإيطالي، فجر السبت إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادا لخوض مواجهة السوبر الإيطالي أمام لاتسيو، المقرر إقامتها غدا الأحد، في ملعب "جامعة الملك سعود".

ويخوض يوفنتوس لقاء السوبر بصفته بطلا للدوري المحلي، فيما يتواجد لاتسيو كبطل للكأس.

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعثة فريق "السيدة العجوز"، التي تم استقبالها بحفاوة كبيرة في الرياض.