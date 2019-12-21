تنافس قوي في بطولة نادي الشارقة للصقارين (التلواح)

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ارتفعت حدة المنافسة مع تواصل فعاليات بطولة نادي الشارقة للصقارين (التلواح)، التي تقام تحت رعاية، سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ويتم تنظيمها بالتنسيق والدعم الفني اللامحدود من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويسدل الستار عليها اليوم، بإقامة منافسات فئة الناشئين في فئتي جير تبع فرخ وجرناس.وشهد اليوم الثاني للبطولة تفوق سالم محمد مرخان المنصوري في فئة جير شاهين جرناس، بعدما حقق طيره «A5» المركز الأول .

وفي فئة جير شاهين فرخ، حقق تألق الطير «22» لمالكه سالم سيف عبيد الكتبي.