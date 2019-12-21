ماراثون من المباريات في انتظار الترجي التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

يواجه الترجي التونسي ماراثوناً من المباريات في فترة زمنية قصيرة، حيث تنتظره 6 مباريات لحساب بطولة الدوري منها ثلاث على غاية من الأهمية ستجمعه بأقوى الفرق وهي النجم الساحلي والنادي الأفريقي والاتحاد المنستيري المتصدر حاليا، وسوف ينطلق في خوض المباريات المؤجلة الثلاثاء، بملاقاة نجم المتلوي ، وسيخوض الترجي 12 مباراة متتالية في الفترة المتراوحة بين 24 الجاري إلى غاية يوم 6 فبراير 2020، وقد علق مدرب الفريق معين الشعباني عن هذا الماراثون بالقول ذلك هو قدر فريقه الذي يلعب دوماً من اجل الألقاب لذا فهو جاهز تماماً .