شباب الأهلي والنصر ينشدان المربع الذهبي لكرة اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يتطلع فريق شباب الأهلي برصيد 8 نقاط والنصر الثالث برصيد 6 نقاط لصدارة المجموعة الثانية ليواجه فريق الوصل متصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط في نهائي بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد والمقرر إقامتها يوم السبت في 28 من الشهر الجاري.

وينشد فريق شباب الأهلي المتصدر العودة من منطقة مليحة الرابع برصيد 5 نقاط بفوز يؤكد من خلاله بقاءه مع الأربعة الكبار في الدور النهائي للبطولة، والحال نفسه بالنسبة للنصر برصيد 6 نقاط والذي بدوره يمني النفس بالفوز على مستضيفه فريق الوحدة الخامس برصيد 5 نقاط.وكان فريق الوصل قد حجز مقعده في نهائي البطولة الغالية بختام الجولة الرابعة برصيد 9 نقاط.