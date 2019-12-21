قائد الهلال السوداني.. رسالة سلام وبناء

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وجه قائد المنتخب السوداني وفريق الهلال المعتزل محمد أحمد بشير (بشه) رسالة إلى الحكومة الانتقالية السودانية، والحركات السودانية المسلحة، بضرورة التعجيل في الوصول إلى اتفاقٍ يرضي تطلعات الشعب السوداني خلال المفاوضات الجارية حالياً بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.وكتب «بشه»على (فسيبوك): إن الشعب السوداني صبر، وأنه لابد من اتفاقٍ يوقف الحرب إلى غير رجعةٍ ويفتح نوافذ الأمل.

وكتب ( نأمل في اتفاقٍ يطلق الأشرعة للإبحار في عوالم السودان الجديد، ونتداعى ونتعاضد تحت شعار حنبنيهو). وهنأ( بشه) الجميع بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر، وترحم على شهداء البلاد. ودعا بالرحمة والمغفرة والخلود لصناع ثورة ديسمبر المجيدة، (الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة لنعايش نحن هذه اللحظات التاريخية، ولنتنسم عبير الحرية).