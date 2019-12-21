سالم عبد الرحمن ووافية المعمري يتصدران كأس رئيس الدولة للشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حافظ الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن ( نادي الشارقة للشطرنج ) على صدارة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، والتي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة في فندق سوفيتيل أبوظبي شارع الكورنيش بدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي. وفي فئة السيدات انفردت وافية المعمري ( نادي العين للشطرنج ) بالصدارة برصيد اربع نقاط ونصف النقطة.

وأكد حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس الإدارة في نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة أن نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة ينظم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للمرة الحادية عشرة منذ انطلاق البطولة عام 1994 في أبوظبي وأضاف أن نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة يولي أهمية خاصة لهذه البطولة الغالية التي تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً وهو اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،.