شاهد.. نزال ينتهي في 9 ثوان دون توجيه أية ضربة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنزال "غريب" جرى ضمن بطولة "Fight Nation Championship" للفنون القتالية المختلطة MMA في كرواتيا.

ويظهر الفيديو المقاتلين البوسني عدي دوراكوفيتش والأرجنتيني فرانشيسكو باريو يقومان بتحية بعضهما على الحلبة في إشارة لبداية النزال، وبعد 9 ثوان طلب دوراكوفيتش من الحكم الانسحاب بشكل مفاجئ حتى قبل أن يقوم أي منهما بتوجيه أي ضربة للخصم.

وبرر عدي انسحابه في وقت لاحق، بشعوره بألم شديد في صدره ترافق مع ضعف شديد في الرؤية، بحسب "روسيا اليوم".

وأضاف المقاتل البوسني أن آخر شيء يتذكره خلال النزال هو عندما طلب من الحكم الانسحاب قبل أن يفقد وعيه وينقل إلى المستشفى.

شاهد.. نزال ينتهي في 9 ثوان دون توجيه أية ضربةhttps://t.co/ZUZDoun297#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/bUfDTpsxrQ — البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 19, 2019