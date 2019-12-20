مينامينو أول ياباني ينضم لصفوف ليفربول

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس توصله لاتفاق مع ريد بول سالزبورغ للتعاقد مع صانع اللعب الياباني تاكومي مينامينو ليصبح أول ياباني يلعب للفريق الإنجليزي العريق.

ولم يكشف ليفربول عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ عمره 24 عاما يبلغ 7.25 مليون جنيه إسترليني (9.30 ملايين دولار). وسينضم اللاعب الياباني إلى ليفربول قادما من النادي النمساوي رسميا في الأول من يناير المقبل.

وقال مينامينو في بيان عبر موقع ليفربول أمس: «هذا حلم تحقق. كان حلمي أن أصبح لاعباً في ليفربول، أنا متحمس للغاية لأن هذه اللحظة جاءت».

وأضاف: «كنت أفكر في حال تقدم مسيرتي بسلاسة أنه في يوم من الأيام سألعب في الدوري الممتاز. لكني لم أعتقد أبدا بأني سأتمكن من اللعب لهذا الفريق. أنا سعيد حقا بذلك». وسبق لمينامينو، الذي سجل 11 هدفاً في 22 مباراة مع منتخب اليابان، اللعب لنادي سيريزو أوساكا في الدوري الياباني.