راموس يدخل التاريخ في «الكلاسيكو»

المصدر: برشلونة - وكالات

دخل سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد التاريخ خلال لقاء فريقه مع مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة أول من أمس في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل السلبي الأول في لقاءات الكلاسيكو بمختلف المسابقات منذ نوفمبر عام 2002.

حيث سجل مشاركته رقم 43 في لقاءات الريال وبرشلونة في مختلف المسابقات، وينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الكلاسيكو. وكان راموس يتقاسم الرقم القياسي مع مانويل سانشيز وفرنسيسكو خينتو ثنائي الريال السابق، وتشافي هيرنانديز نجم برشلونة المعتزل برصيد 42 لقاء لكل منهم. في المقابل، فقد خاض ليونيل ميسي قائد برشلونة الكلاسيكو رقم 42.