سيرينا.. ملاكمة تحت التدريب

المصدر: نيويورك - وكالات

خضعت بطلة التنس العالمية سيرينا ويليامز، التي تتحضر لخوض الموسم الجديد، لحصة تدريبية في الملاكمة تحت إشراف بطل الملاكمة العالمي السابق مايك تايسون.

ونشر أسطورة الملاكمة البالغ 53 عاماً على حسابه في «تويتر» فيديو يظهر فيه رفقة سيرينا، وهي تؤدي بعض اللكمات تحت توجيهاته. وكانت المديرة التنفيذية لاتحاد WWE، ستيفاني مكمان قد صرحت بأنها على استعداد لفعل أي شيء من أجل جلب نجمة التنس ويليامز المصنفة عاشراً عالمياً إلى حلبة المصارعة. ولم تفز سيرينا البالغة 37 عاماً بأي مجموعة في المباريات النهائية الأربع بالبطولات الكبرى، منذ عودتها من فترة الإنجاب في سبتمبر 2017.توج تايسون بلقب الوزن الثقيل عام 1987، ثم انقطعت مسيرته الرياضية عام 1992 حينما سجن.