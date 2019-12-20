رونالدو يتحدى الجاذبية بضربة رأس «خيالية»

المصدر: روما - وكالات

خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو الأضواء من كلاسيكو برشلونة وريال مدريد، بتسجيله هدف فوز يوفنتوس أمام سامبدوريا 2-1 أول من أمس ضمن منافسات المرحلة الـ17 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، أن رونالدو قفز مسافة 71 سم عند تسجيل الهدف، وكان على بعد 2.56 متر عن الأرض عند تسديد الكرة. وتزامن الهدف مع مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، وهي المواجهة التي طالما تصدر النجم البرتغالي عناوينها خلال السنوات الماضية.

تقدم يوفنتوس بهدف أحرزه الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن يعادل جانلوكا كابراري النتيجة لأصحاب الأرض، ليضع الضيوف في ورطة كبيرة.

وتدخل رونالدو البالغ 34 عاماً في الوقت المناسب، عندما ارتقى فوق الجميع بشكل مثير، ليقابل عرضية أليكس ساندرو، ويضع الكرة برأسه في الشباك عند الدقيقة 45، مانحاً اليوفي النقاط الثلاث، وربما قد يحصل على لقب الهدف الأفضل بالموسم الحالي بإيطاليا أو على مختلف المستويات.

وشهدت المباراة أيضاً معادلة الحارس المخضرم جانلويجي بوفون الرقم القياسي للاسم الأسطوري الآخر في كرة القدم الإيطالية باولو مالديني، بأكثر عدد من المباريات في الدوري المحلي.

وخاض المخضرم بوفون (41 عاماً) اللقاء أساسياً للمرة الثانية توالياً مع استمرار إصابة البولندي فويتشيخ تشيشني، ما أضاف إلى رصيده رقمين قياسيين جديدين لتخليد ذكراه في تاريخ الكرة الإيطالية.

وعادل بوفون الرقم القياسي لقائد ميلان السابق مالديني في عدد المباريات في «سيري أ»، بخوضه اليوم مباراته الـ647، كما أصبح الأكثر تمثيلاً ليوفنتوس في الدرجة الأولى (479 مباراة) متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق لأسطورة الفريق المهاجم أليساندرو دل بييرو (478 مباراة).

وبدأ بوفون مسيرته مع بارما وخاض معه 168 مباراة، قبل أن يخوض 17 مع باريس سان جرمان الفرنسي في الموسم الماضي، والذي عاد في ختامه إلى مدينة تورينو. كما شهدت المباراة تحقيق مدرب «السيدة العجوز» ماوريتسيو ساري فوزه المئة في الدوري الإيطالي مع كل الفرق التي أشرف عليها.