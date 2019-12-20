الإمارات تشارك في «خليجية الغولف» بمسقط

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تحتضن مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان، البطولة الخليجية لمنتخبات الغولف لمختلف المراحل العمرية، خلال الفترة من 26 - 31 ديسمبر الجاري، والتي تأتي ضمن الأجندة السنوية للجنة التنظيمية الخليجية للغولف في الموسم الحالي، وتشارك فيهما منتخبات الإمارات للمراحل العمرية، والتي تستعد لهذا المحفل الإقليمي الكبير، وتتطلع لتحقيق المراكز الأولى، وأكد المهندس منذر البرواني رئيس اللجنة العمانية للغولف رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للغولف الجاهزية التامة لاستقبال الأشقاء الخليجيين من قادة اللعبة ومسؤوليها واللاعبين واللاعبات، بعد أن تم تأمين وتوفير كل متطلبات النجاح لهذه التظاهرة الرياضية، وأشار البرواني إلى أن منافسات البطولة ستقام على أرض ملعب غلا للغولف في مدينة مسقط، وقال إنه يسمح لكل دولة بمشاركة 3 لاعبين في فئات الشباب والناشئين والأشبال والفتيات.