خواكين.. كتابة التاريخ

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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استحق الإسباني خواكين سانشيز أن يدخل تاريخ الدوري في بلاده، بعد مسيرة طويلة وصلت إلى 20 عاماً من الاحتراف، لعب خلالها لثلاثة أندية في «الليغا» مع تجربة وحيدة خارج إسبانيا عندما انتقل إلى الكالتشيو الإيطالي ضمن صفوف فيورنتينا.

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يوماً منحت خواكين لقب أكبر لاعب سناً يسجل هاتريك في الدوري الإسباني «الليغا»، حيث نجح في تحقيق هذا الإنجاز وهو بعمر 38 عاماً و140 يوماً، بينما كان الرقم القياسي مسجلاً باسم أسطورة الريال ألفريدو دي ستيفانو الذي سجل ثلاثية وعمره 37 عاماً و255 يوماً في مارس عام 1964.

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تعد الثلاثية التي سجلها خواكين في مرمى أتلتيك بلباو في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، هي الأولى في مسيرة الهداف الإسباني المخضرم، الذي عرف الطريق إلى الاحتراف عام 1999.

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تمكّن خواكين من تسجيل ثلاثيته التاريخية في غضون 18 دقيقة فقط تحديداً في الدقائق «2 و11 و20» من مباراة بيتيس وبلباو، ليصبح سابع لاعب في تاريخ «الليغا» يتمكن من تسجيل هاتريك في أول 20 دقيقة من بداية المباراة.

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تمريرة هدف صنعها خواكين خلال مشوراه مع 4 أندية، بين الدوريين الإسباني والإيطالي، وذلك خلال 645 مباراة شارك فيها الجناح الإسباني منذ بداية مسيرته في كرة القدم.

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الاسم: خواكين سانشيز رودريغيز

تاريخ الميلاد: 21 - 7 - 1991

مكان الميلاد: سانتا ماريا - إسبانيا

الطول: 179 سم

الخانة: جناح

الأندية

بيتيس: 1994 - 2006

فالنسيا: 2006 - 2011

ملقا: 2011 - 2013

فيورنتينا: 2013 - 2015

بيتيس: 2015 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 20

عدد الدقائق: 919

الأهداف: 7

التمريرات الحاسمة: 2

البطاقات الصفراء: 4

البطاقات الحمراء: 1

محاولات على المرمى: 1.2 في المباراة

دقة التمرير: 85.2%

قيادة الهجمات: 3.9 في المباراة

نجم المباراة: 2

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 92%

الكرات العكسية: 97%

قيادة الهجمة: 93%

إنهاء الهجمة: 94.1%

التحكم في الكرة: 96.3%

المهام الدفاعية: 80%

دعم الزملاء: 91.2%