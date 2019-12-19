هنيدي معجب بـ «طيران» رونالدو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبدى الفنان المصري محمد هنيدي، إعجابه بالهدف الذي سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لفريقه يوفنتوس، برأسية في مرمى سامبدوريا بالدقيقة 45، ليفوز يوفنتوس 2-1، في مباراة الفريقين بالجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقام الفنان الكوميدي، بنشر فيديو للهدف الذي سجله رونالدو، على حسابه الشخصي في "تويتر"، وعلق عليه قائلاً: "ده طلع بيطير"، تعليقاً على الطريقة الرائعة التي سجل بها الهدف.

والجدير بالذكر، أن يوفنتوس بفوزه الأمس، يتصدر الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن انترميلان، في حين، يحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، برصيد 10 أهداف، وبفارق 7 أهداف عن شيرو ايموبيلي مهاجم لاتسيو، ومتصدر الترتيب.