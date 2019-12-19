طيران الإمارات شريك لجولة بورتسموث لليخوت الشراعية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت طيران الإمارات عن تعيينها «شريك تقديم» رسمي لجولة بورتسموث التي ستقام في يونيو 2020 ضمن سلسلة السباقات العالمية المؤهلة لكأس أمريكا لليخوت الشراعية.

وكشريك تقديم رسمي، ستدعم طيران الإمارات الحدث الذي يشهد عودة بحّارة كأس أمريكا لليخوت الشراعية من 4 حتى 7 يونيو 2020 إلى إحدى الجولات المؤهلة للفوز بالكأس الأقدم على مستوى الرياضات العالمية.

وسوف تستخدم جميع الفرق فئة اليخوت AC75 خلال السلسلة. وسوف تقام الجولة الأولى من 23 إلى 26 أبريل 2020 في كالياري في سردينيا، والثانية في بورتسموث، والختام في أوكلاند ضمن سباق موسم الأعياد من 17 حتى 20 ديسمبر 2020. ويتبع سلسلة كأس أمريكا لليخوت الشراعية العالمية سلسلة تحدي كأس برادا التي ستحدد من سيقابل فريق طيران الإمارات نيوزيلندا، المدافع عن لقب بطولة كأس أمريكا لليخوت الشراعية، في مباراة كأس أمريكا الـ36 الذي ستقام في أوكلاند برعاية برادا من 6 حتى 21 مارس 2021.