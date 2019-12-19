الوحشي رئيساً تنفيذياً لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية

المصدر: دبي - خالد المهيري

قرر مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية تعيين الدكتور عبدالله سالم بن عبدالله الوحشي رئيساً تنفيذياً للجمعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية برئاسة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس الإدارة وبحضور المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، وطارق عبدالسلام عضو مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء المكتب الاستشاري للجمعية.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أن قرار التكليف جاء بناء على ما قدمه الدكتور عبدالله الوحشي من عمل متميز في الرياضة الإماراتية بشكل عام وخاصة الشطرنج، مضيفاً إن الرياضات الإلكترونية في الدولة سوف تستفيد بشكل كبير من خبرات الدكتور عبدالله الوحشي.