شاهد.. أول ثمانيني يكمل سباق ماراثون في القطب الجنوبي

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكن رجل كندي مسن من إكمال سباق ماراثون ثلجي، ليصبح أكبر العدائين على الإطلاق يعدو لمسافة طويلة على مضمار ثلجي، بحسب وكالة رويترز.

نظم الماراثون في القطب الجنوبي المعروف بقارة أنتاركتيكا، في برودة لا تقل عن 30 درجة مئوية.

العداء الكندي المسن يبلغ من العمر 84 عاما واستطاع الوصول إلى نقطة النهاية وإن تأخر كثيرا عن ركب المقدمة.