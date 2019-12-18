شاهد.. الكرة ترفض الثبات في علامة ضربات الجزاء

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال حادثة طريفة، حيث رفضت الكرة الثبات في علامة ضربات الجزاء وسط محاولات متكررة من اللاعبين.

وقد استمر تنفيذ ركلات الترجيح حوالي نصف ساعة بسبب الرياح التي هبت على مدينة البليدة وملعب مصطفى تشاكر، الذي احتضن المباراة.

واحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب من دون تسجيل أي هدف.

وابتسم الحظ لنادي مولودية الجزائر في ضربات الترجيح، الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.