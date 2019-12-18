غوميز: حكم الفيديو «مزحة»

المصدر: دارمشتاد - د ب أ

وجه الألماني الدولي السابق ماريو غوميز مهاجم فريق شتوتغارت المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، انتقادات لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، بعد أن تسبب مجدداً في إلغاء هدف له.

وهاجم غوميز نظام «فار» في مقابلة مع شبكة «سكاي»، بعدما تسبب في إلغاء هدف له كان سيمنح شتوتغارت الفوز في المباراة التي انتهت بالتعادل 1 / 1 مع دارمشتاد مساء أول من أمس ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وقال غوميز (34 عاماً) عقب المباراة التي شهدت إلغاء هدفه في الدقيقة 66 بداعي التسلل، بعد اللجوء لنظام «فار»: «يأتي الناس إلى الاستاد لأنهم يريدون مشاهدة أهداف.

ولكن إذا كنا سنلغي هذه الأهداف في كل مرة بسبب سنتيمترين، فهذا مزحة!». وكان الحكم المساعد رفع الراية مشيراً إلى وجود تسلل، وبعد لجوء حكم الساحة إلى نظام فار، أعلن وجود تسلل وعدم احتساب الهدف، وقال غوميز إن الوضع الحالي يبدو «هراء».