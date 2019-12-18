مانشستر يونايتد يفتقد إبداع بوغبا

المصدر: لندن - د ب أ

قال أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، إن الفريق يفتقد إبداع لاعب خط الوسط بول بوغبا.

ويغيب بوغبا، المتوّج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي بسبب الإصابة، كما تعرض لوعكة صحية مؤخرا، أجلت عودته.

وقال سولشاير: «في مباراة مثل التي واجهنا فيها إيفرتون، كنا بحاجة إلى تمريرة أو فكرة إبداعية».

كانت المباراة انتهت بالتعادل 1 / 1 ليظل مانشستر يونايتد في المركز السادس بالدوري الإنجليزي.

وأضاف: «يتمتع (بوغبا) بكفاءة ليست لدى الكثيرين من لاعبي خط الوسط في العالم، لذلك سيكون أمرا رائعا أن يعود».