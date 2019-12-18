رابطة المحترفين تحتفل باليوم الوطني البحريني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتفلت رابطة المحترفين الإماراتية باليوم الوطني 48 لمملكة البحرين الشقيقة الذي يصادف 16 من ديسمبر من كل عام، جاء ذلك على هامش مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي التي أقيمت يومي 15 و16 ديسمبر الجاري.

ودخل اللاعبون والحكام بقمصان تحمل تهنئة بهذه المناسبة الغالية، وعرضت عبارات التهنئة على مدار المباريات من خلال الشاشات الإلكترونية المحيطة بالملاعب. فيما عبرت الجماهير عن فرحتها باليوم الوطني البحريني عبر لافتات رفعت في المدرجات تحمل عبارات التهنئة لمملكة البحرين قيادة وشعباً.

وتحرص رابطة المحترفين الإماراتية على مشاركة الدول الشقيقة في الاحتفال بالمناسبات الوطنية تأكيداً على العلاقات الطيبة التي تجمعهم، وإيماناً منها بالدور الذي تلعبه كرة القدم في بناء جسور التواصل بين الشعوب.