شرطة عجمان تنظم «كروية» القائد العام

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة الرياضية في القيادة العامة لشرطة عجمان عن تنظيم بطولة كأس قائد عام شرطة عجمان لكرة القدم 2020، والتي ستنطلق اعتباراً من تاريخ 11 حتى 23 من يناير المقبل على أرض ملعب مركز كواترو الرياضي.

وقال النقيب خميس ثاني فيروز مدير فرع الأنشطة الرياضية والثقافية ومدير البطولة في القيادة العامة لشرطة عجمان إن تنظيم البطولة جاء دعماً لرؤية القيادة في تشجيع الأنشطة الرياضية وتعزيز اللياقة البدنية لدى منتسبي الشرطة، وتحفيز التنافس الرياضي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرياضية مع ممثلي 7 فرق من إدارات القيادة العامة لشرطة عجمان، إضافة إلى فريق الدفاع المدني بعجمان وذلك في معهد تدريب الشرطة.