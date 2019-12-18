صدقي عينه على لقب أبطال أفريقيا

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أكد المدير الفني الجديد المصري لفريق الهلال حمادة صدقي، أن هدفه تحقيق الفوز بدوري أبطال أفريقيا مع فريق الهلال، وقال صدقي عقب وصوله العاصمة السودانية، إنه سعيد للغاية بالتعاون مع الطاقم الفني السوداني في الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيقود الفريق بصورة رسمية بداية من مباراة النجم الساحلي التي ستقام في الجولة الثالثة لمرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وشدد المدرب المصري على أن الهلال فريق كبير، ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة، ذاكراً أن هذه الميزة الجماهيرية ستساعده على تحقيق هدفه، وقال إن أمام الفريق فرصة تاريخية لتحقيق تطلعات عشاقه.