سامبدوريا بوابة يوفنتوس للانفراد بالقمة

المصدر: روما - د ب أ

يأمل مشجعو فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أن يواصل فريقهم أداءه الهجومي عندما يحل ضيفاً على سامبدوريا اليوم في المرحلة السابعة عشرة من بطولة الدوري، كما يأمل الفريق في تحقيق الفوز ليتربع منفرداً على قمة المسابقة.

وفي المباراة التي فاز فيها يوفنتوس على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف الأحد، لعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى جوار الثنائي الأرجنتيني باولو ديبالا وغونزالو هيغواين في طريقة هجومية ليوفنتوس واستطاع أن يقدم أفضل أداء له. وأهدى هذا الفوز صدارة جدول الترتيب ليوفنتوس.

ويملك إنتر ميلان، الذي تعادل مع فيورنتينا 1/‏1، 39 نقطة حصدها من 16 مباراة ولكنه يحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة مع يوفنتوس، حيث خسر 1 /‏ 2 في أكتوبر الماضي.