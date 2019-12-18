«الكلاسيكو» يشعل الدوري الإسباني اليوم

المصدر: برشلونة - د ب أ

ربما يكون الصراع في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم أكثر شراسة الموسم الحالي من أي وقت مضى، وقد تكون مباراة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد على ملعب «كامب نو» اليوم حاسمة في هذا الاتجاه. والمباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة للمسابقة.

ومع انتهاء المرحلة السابعة عشرة من المسابقة، يحتل برشلونة الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، وربما تلعب مباراة اليوم، وهي الكلاسيكو الأول في إسبانيا الموسم الجاري، دوراً كبيراً في رسم ملامح المنافسة على اللقب هذا الموسم.

وكان من المفترض أن تقام المباراة يوم 26 أكتوبر الماضي، لكن تقرر تأجيلها نظراً للمخاوف من توتر الحالة الأمنية في كتالونيا، عقب صدور أحكام بالسجن على خلفية تنظيم استفتاء غير قانوني في عام 2017، على استقلال الإقليم.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم منافسة شرسة، حيث تأتي في وقت يبدو فيه مستوى الفريقين متقارباً إلى حد كبير.