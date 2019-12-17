فوز متصدري التصنيف في افتتاح كأس رئيس الدولة للشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلقت أول أمس فعاليات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، والتي ينظمها نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 104 لاعبين، وسط مشاركة كثيفة من نجوم اللعبة من أبطال الدولة في كافة الفئات السنية وفي مقدمتهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن والأستاذ الدولي عمران الحوسني وعلى صعيد فئة الإناث تشارك نخبة من زهرات اللعبة وأبرزهن روضة السركال ، وجاءت الجولة الافتتاحية لمنافسات البطولة من دون مفاجآت نسبة لنظام البطولة السويسري الذي يتجنب لقاء الأقوياء في الجولة الأولى وأسفرت مباريات اللاعبين المصنفين الكبار عن فوز متصدري القائمة حسب التصنيف الدولي.