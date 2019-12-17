عروض إعارة للاعبي الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تلقى النادي الأهلي المصري، عرضاً رسمياً من نادي سموحة، لاستعارة اللاعبين صلاح محسن وعمار حمدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى نهاية الموسم الجاري، خصوصاً وأن الثنائي لا يشارك بصورة أساسية مع الفريق، وجاء طلبه بناءً على رغبة حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة، الذي يرى أن محسن وعمار يتمتعان بموهبة كبيرة، ستساعد فريقه في مشوار الدوري العام.وقرر مسؤولو الأهلي عرض الأمر على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، لاتخاذ القرار النهائي سواء بالموافقة على إعارة اللاعبين، أو رفضها.

فيما أبلغ حسين السيد ظهير أيسر الأهلي، إدارة النادي أن الأولوية في ملف إعارته ستكون للفرق الخارجية،.