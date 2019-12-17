كورت: دبي قدمت نسخة استثنائية لمونديال «إكس كات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصلت الأصداء الطيبة التي تركها التنظيم الناجح لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية لمنافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة - اكس كات - الجولة الختامية من بطولة العالم 2019 والتي أقيمت برعاية كريمة ودعم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي واحتضنتها شواطئ جميرا على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وقال السويسري توماس كورت الأمين العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو أي ام - إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجح وبامتياز في تقديم نسخة استثنائية وجميلة من بطولة العالم للزوارق السريعة - اكس كات - والتي تعدّ من الأحداث المهمة في رزنامة الفعاليات البحرية الدولية.

وأضاف إن الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحضور سموه وتحفيزه الفرق والمتسابقين هو أمر جيد يزيد من صور النجاح كرسالة لاستمرار هذا التميز مستقبلاً وخاصة في ظل ظهور عدد كبير من المنافسين ومن مختلف القارات مشيداً بتتويج الفريق الأسترالي العريق ماريتيمو 12 والذي سجل عودة رائعة إلى منصات التتويج.