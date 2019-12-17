رقم قياسي لكأس الحبتور المحلية للتنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لم تتوقف النجاحات والمكاسب التي حصدتها بطولة الحبتور الدولية الثانية والعشرين لتنس السيدات عند حد الجانبين الفني والتنظيمي فحسب بل تخطت الحدود وتجاوزت كل التوقعات، فقد أصبحت أبرز بطولة أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بشهادة الاتحاد الدولي نفسه كما أن البطولة حققت الأهداف التي أقيمت.

ولعل أبرز ظواهر النسخة 22 هو إقامة بطولة كأس الحبتور الثالثة للتنس للجنسين مواطنين ومقيمين والتي شارك فيها رقم قياسي وصل إلى 167 لاعباً ولاعبة قسموا إلى 11 فئة ففي فئات الناشئين، أقيمت مسابقات للأولاد والبنات في المرحلة العمرية 12، 14، 16 و18 سنة، إضافة إلى فردي الرجال عام، وفردي رجال فوق 35 سنة.