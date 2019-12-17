ليفربول يواجه أتلتيكو وريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي

المصدر: نيون - الوكالات

أوقعت قرعة دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي جرى سحبها أمس في مدينة نيون بسويسرا، فريق ليفربول الإنجليزي، حامل اللقب، في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، وريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة في مواجهة مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوقعت القرعة فريق بايرن ميونخ الألماني في مواجهة تشيلسي الإنجليزي، ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يدربه المدير الفني توماس توخيل، فريق دورتموند ، الذي كان يدربه توخيل في وقت سابق.

وتشهد المواجهات الأخرى لقاء نابولي مع برشلونة وأتلانتا مع فالنسيا وليون مع يوفنتوس وتوتنهام وصيف بطل الموسم الماضي مع لايبزغ .

وتقام مباريات ذهاب دور الستة عشر أيام 18 و19 و25 و26 فبراير ومباريات الإياب في العاشر و11 و17 و18 من مارس، وتسحب قرعة باقي منافسات البطولة يوم 20 مارس، وستقام المباراة النهائية للبطولة في اسطنبول في 30 مايو.