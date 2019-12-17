لاعبو الأفريقي يكرمون جماهيرهم

المصدر: تونس- صالح قادري

اعترافاً منهم بالمجهودات المضنية، التي قامت بها جماهيرهم لإنقاذ ناديهم من المشاكل المالية، التي يتخبط فيها، وتكريماً لهم ألقى لاعبو النادي الأفريقي الورد على جماهيرهم قبل انطلاق المباراة التي جمعتهم بالنادي الصفاقسي لحساب الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ومن جهتها احتفلت جماهير النادي الأفريقي في اليوم نفسه بصك يوثق لبلوغ حملة الدعم المليون وربع المليون يورو، في ظرف شهرين، وقد لاقت الحملة الجماهيرية للأفريقي اهتماماً عالمياً وإشادة واسعة النطاق. من جانب آخر يبدأ النادي الأفريقي اليوم الاستعداد للمباراة الدولية الودية، التي سيجريها يوم الأحد المقبل مع الفريق الإيطالي فيرونا.