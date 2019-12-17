«التزامكم سعادة» في «نورث الأمريكية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، ومؤسسة دبي للإعلام، برنامجاً توعوياً في مدرسة نورث أميريكان انترناشونال، بهدف تعزيز أهداف حملة «التزامكم سعادة»، والمختصة بالتوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، والتي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الوكيل نابت سلطان بالرشيد الكتبي خلال المحاضرة التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة، أن حملة «التزامكم سعادة» تستهدف في عامها الثالث تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي.