نيمار يطالب بتخصيص كرة ذهبية باسم ميسي

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أن يتم تخصيص كرة ذهبية لنجم برشلونة ليونيل ميسي فقط

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية: ‘‘ميسي لاعب مذهل، إنه أفضل ما رأيته على الإطلاق، ليس من المستغرب أن يكون لديه ست كرات ذهبية لأنه كان في القمة منذ سنوات عديدة‘‘.

وأضاف: ‘‘يجب أن يكون هناك كرة ذهبية باسم ميسي فقط، حقًا سأظل أحبه دائمًا‘‘.

وعن علاقته مع كيليان مبابي زميله في باريس، قال نيمار: ‘‘لدينا علاقة جيدة جدًا، نحن أصدقاء للغاية، ونساعد دائمًا بعضنا البعض على أرض الملعب لمواصلة الفوز وتسجيل الأهداف، إنه شاب ولديه شيء مميز حقًا‘‘.

وتابع: ‘‘لا توجد منافسة بيننا، علاقتنا مصنوعة من الصداقة بيننا‘‘.

وفيما يتعلق بمستقبله، علق لاعب برشلونة السابق: ‘‘اليوم أنا لاعب في باريس سان جيرمان، سوف أعطي 100٪، وسأضحي بنفسي على أرض الملعب حتى ينتصر باريس سان جيرمان‘‘.

وعن شائعات الميركاتو الصيفي الماضي برغبته في مغادرة باريس للانتقال لبرشلونة، رد نيمار: ‘‘لم يتبق أمامي سوى عامين فقط، لم أرغب أبدا في إيذاء أي شخص، ولكن إذا لم تكن سعيدًا في مكان ما، فيجب عليك المغادرة‘‘.

فيما يتعلق بأولوياته، قال نيمار إن هدفه الرئيسي هو الفوز بكأس العالم مع البرازيل، مؤكدا أن هذا هو الهدف الذي يسعى إليه.

وحول جائزة الكرة الذهبية الذي لم يحققها بعد، علق نيمار قائلاً: ‘‘أحب الفوز بها أيضا، لكنها ليست مصدر قلق، الكرة الذهبية ستأتي وحدها‘‘.