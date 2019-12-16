فعاليات متميزة تصاحب بطولة مبادلة العالمية للتنس

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

مع تبقي 3 أيام على انطلاق الدورة الثانية عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس، تستعد العاصمة أبوظبي، لتقديم أروع فعاليات التنس والأنشطة الترفيهية خلال الفترة الممتدة بين 19 و21 ديسمبر في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

واستقطبت الصيغة المصممة خصيصاً لهذا الموسم أقوى وأبرز المشاركين في تاريخ البطولة، حيث تشهد البطولة مواجهات حماسية بين المصنف الأول عالمياً رافاييل نادال والمصنف الثاني عالمياً نوفاك ديوكوفيتش.

إلى جانب أنشطة التنس الحية في الملعب، يمكن لحاملي التذاكر تحقيق أقصى استفادة من عروض الطعام والشراب المتميزة في قرية التنس، وجلسات اللقاء والحوار المباشر مع اللاعبين، والحصول على تواقيع تذكارية من اللاعبين.