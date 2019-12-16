طفلة تحرز 3 ذهبيات وهي حافية القدمين

المصدر: عواصم - وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطفلة فلبينية فازت بثلاث ميداليات ذهبية خلال بطولة في بلادها من دون حذاء رياضي. وفازت الطفلة ريا بولس البالغة 11 عاماً بالمركز الأول في مسابقات 400 و800 و1500 متر، رغم تنافسها وجريها من دون حذاء رياضي.

واللافت أن بولس لفت قدميها برباطين طبيين وكتبت عليهما كلمة «نايك»، كما رسمت العلامة التجارية للشركة العالمية المشهورة في إنتاج الألبسة والتجهيزات الرياضية. وانتشرت صور العداءة الصغيرة ونالت تعاطف الكثيرين حول العالم ولا سيما مع تزامن أخبار بالوضع المعيشي الصعب لوالدي ريا وعدم قدرتهما على شراء حذاء رياضي لابنتهما.