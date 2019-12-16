حبيب ينصح رونالدو بالاعتزال

المصدر: عواصم - وكالات

وجّه الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل العالم للوزن الخفيف بالفنون القتالية المختلطة، نصيحة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي الذي تربطه به صداقة قديمة.

وخلال لقاء صحفي للبطل الروسي، قال إن رونالدو يجب أن يعتزل كرة القدم وهو في القمة، وعدم التأخر في ذلك، مؤكداً: «من الصعب ترك شيء أنت تمارسه طول حياتك، ولكن رغبتك في الاعتزال أو عدمها لا تعني شيئاً إذا حان وقت الاعتزال، إن لم تترك اللعبة فستتركك هي».

وأوضح حبيب: «إن لم تعتزل في الوقت المناسب، سيتم إهمالك وسيخرج للنور أبطال أصغر سناً وأكثر حماساً منك. ليس هناك فرق إن كان الأمر يتعلق برونالدو أو بحبيب، فهناك من سيأتي لأخذ مكانك».