جميلة القاسمي تشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الباراتايكواندو الدولية

المصدر: موسكو - وام

شاركت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الباراتايكواندو الدولية مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة الباراتايكواندو الدولية والذي استضافته العاصمة الروسية موسكو وأقيم على هامش بطولة التايكواندو قبيل الحفل الختامي لجائزة التايكواندو العالمية.

ناقش الاجتماع مجموعة من البنود وكان من أهمها اعتماد المبادئ التوجيهية لتطوير سياسة مكافحة التمييز والتي تعزز التزام الاتحاد الدولي الدمج والتسامح إضافة إلى العمل على تطوير الجمعيات الأعضاء كأولوية استراتيجية رئيسة للتايكواندو الدولية حيث تطمح التايكواندو الدولية من خلال دعم تطوير الاتحادات إلى تهيئة بيئة أقوى لنمو الرياضة على المستوى الشعبي ودعم تعزيز الفعاليات والأحداث الرياضية.

كما شهد الاجتماع اختيار المضيفين لسلسلة سباق الجائزة الكبرى في ظل اهتمام متزايد من المدن في جميع أنحاء العالم وقد جاء ذلك بعد تعديل عملية تقديم العطاءات وجعلها أكثر مرونة لاحتياجات المدن المضيفة وتم عرض نتيجة تقييم الزي الجديد للتايكواندو والميثاق الأخلاقي الذي تم تعديله بناءً على أفضل الممارسات العالمية مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 وشبه الأولمبية (البارالمبيك).