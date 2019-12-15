حبيب نورمحمدوف ينصح رونالدو "بالإعتزال"

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه بطل الفنون القتالية المتنوعة (يو إف سي)، الروسي حبيب نورمحمدوف، نصيحة مهمة بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تربطه به صداقة قديمة.

وخلال حضوره لحفل إعلامي للترويج "لليو إف سي" في روسيا، نصح نورمحمدوف النجم البرتغالي باعتزال الكرة وهو في القمة، وعدم التأخر في اتخاذ ذلك القرار، و حسب موقع سكاي نيوز عربية قال المقاتل الروسي: "من الصعب ترك شيء أنت تمارسه طول حياتك، ولكن رغبتك بالاعتزال أو عدمها لا تعني شيئا، إذا حان وقت الاعتزال، إن لم تترك اللعبة فستتركك هي".

وأضاف: "إن لم تعتزل في الوقت المناسب، سيتم إهمالك وسيخرج للنور أبطال أصغر سنا وأكثر حماسا منك".

وسأل نورمحمدوف الصحفيين: "كم عمر رونالدو اليوم؟ 34؟ 35؟ هو لن يمتلك نفس السرعة في التصرف ونفس اللياقة الآن"، وأضاف: "ليس هناك فرق إن كان الأمر يتعلق برونالدو أو بحبيب، هناك من سيأتي لأخذ مكانك".

واختتم محمدوف نصيحته بالتأكيد على أنه يتمنى أن يترك رونالدو كرة القدم "في الوقت المناسب"، كما أكد أنه سيلجأ للنجم البرتغالي لأخذ نصيحته بشأن بعض التمرينات التي سيضطر لممارستها "عند التقدم بالعمر".