غنتوت والحبتور يتصدران دولية الإمارات للبولو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تصدر فريقا «غنتوت» و«إي. أم الحبتور» بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، والتي تختتم الجمعة المقبل بملعب الشيخ زايد الرئيسي.

وجاءت صدارة فريق غنتوت برصيد 4 نقاط بعد فوزه المثير أول من أمس على فريق أبوظبي بولو بنتيجة 7-6، وفاز فريق «إي. أم الحبتور» على حساب فريق ديزرت بالم بولو بنتيجة 7/‏5، وتستأنف اليوم مباريات البطولة حيث يلتقي فريق أبوظبي بولو مع إي. أم الحبتور، وغنتوت مع فريق مهرة /‏بنجاش بولو.